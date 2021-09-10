Вратарь “Тампа Бэй” и сборной России по хоккею Андрей Василевский сообщил, что он очень рад шансу выступить за сборную на Олимпиаде и вместе с товарищами по команде будет работать, чтоб не огорчить страну.

Голкипер так же отметил, что помимо желаемой победы на Олимпийских Играх, сохраняются и все предыдущие задачи на сезон для клуба. “Официально разрешили играть сильнейшим хоккеистам мира. Будет интересно”, — заявил Василевский на персс-конференции.

Напомним, что 3 сентября IIHF объявила о соглашении с NHL и профсоюзом хоккеистов, об участии игроков NHL в составах национальных сборных на Олимпийских Играх 2022.

Ранее Василевский и его товарищи по клубу Никита Кучеров и Михаил Сергачев привезли в Россию Кубок Стэнли, будучи двукратными его обладателями.