Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился ожиданиями от матча своего подопечного с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Они иногда тренируются вместе, так что знают друг друга. Даниил и Феликс высоко оценивают друг друга. Они оба знают, что матч будет непростым. Мы видели, что Феликс на этом турнире демонстрирует прекрасный теннис. Он очень опасный игрок», — приводит слова Сервары сайт ATP.

По мнению специалиста, Оже-Альяссим может выиграть даже несмотря на то, что никогда не выступал в полуфинале турниров «Большого шлема». Если он добрался до такой стадии, значит имеет все качества, необходимые для победы.

«Всё возможно. Не стоит акцентировать внимание лишь на том, что у Даниила больше опыта», — сказал Сервара.

Напомним, матч состоится сегодня, 10 сентября, и начнется не ранее 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.