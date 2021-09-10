Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни оценил перспективы сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов.

Петербургский клуб попал в группу Н, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Зениту» выпала тяжёлая группа, но в «Зените» играет много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи. Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому всё может быть», — приводит слова Данни «Чемпионат».

По мнению португальца, «Зенит» сможет выйти в плей-офф турнира, если возьмет девять очков в домашних встречах.

Напомним, в первом туре «Зенит» встретится с «Челси», игра пройдет 14 сентября в Лондоне. Возможно, команде не смогут помочь Малком и Клаудиньо. ФИФА отстранила игроков за то, что «Зенит» отозвал их сборной Бразилии. Клуб пытается оспорить это решение.