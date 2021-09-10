Депутат Госдумы РФ и чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась своими мыслями о перспективах российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

“Считаю, что мы можем успешно выступить на зимней Олимпиаде.Надеюсь, что не будет судейского беспредела, который, к сожалению, периодически случался на летней Олимпиаде”, — заявила спортсменка.

Депутат отметила, Россия больше ассоциируется с зимним спортом, поэтому стоит достичь успехов как в Сочи и лишний раз доказать, что наши чистые спортсмены — лучшие в мире.

Напомним, что соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 в столице Китая. Российская сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России.