Лыжник сборной России Глеб Ретивых рассказал о своем благотворительном проекте.

«Бренду три года, который мы сделали, не меньше миллиона ушло на благотворительность для спортивных школ. Я стараюсь избегать вопроса, связанного с меценатством, его многие задают, я ухожу и если вы заметили, об этом никакой информации нет», — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что именно любимое дело — лыжные гонки — дает ему возможность помогать детям. По словам Ретивых, он не понаслышке знает, что такое нехватка денег: когда он потерял отца, матери пришлось справляться одной. Чтобы купить сыну гоночный комбинезон, шапку и лыжи, она была вынуждена взять кредит.

«Я отключаюсь от всего этим, если постоянно заниматься тренировками и сидеть в четырех стенах, то это тяжело», — сказал Ретивых.

Напомним, на чемпионате мира в 2021 году Ретивых завоевал бронзовую медаль в командном спринте, также в его активе две награды с ЧМ-2019 в Зеефельде. Спортсмен тренируется в группе Маркуса Крамера.