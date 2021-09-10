Сборная России со счетом 10:4 обыграла команду Германии в матче Кубка Легенд

Пять голов в составе российской команды забил Павел Погребняк, еще по разе отличились Егор Титов, Олег Карнаухов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Аленичев и Константин Головской.

За немецкую команду дубль оформил нападающий Какау, еще один мяч забил Хайнрих. Четвертый мяч случайно забил россиянин Александр Самедов в свои ворота.

Сегодня, 10 сентября, Россия проведет еще один матч — против команды «ветеранов» из Турции.

Напомним, что Кубок Легенд является традиционным турниром и проводится регулярно с 2009 года. Команды делятся на две группы, матчи проходят в два тайма по 20 минут, на поле находятся по пять игроков плюс голкипер.