Российские фигуристы провели очередную тренировку перед стартом контрольных прокатов в Челябинске.

Как сообщает журналист Анатолий Самохвалов у себя в телеграм-канале, Михаил Коляда на разминке исполнил четверные тулуп и сальхов, но в прогоне короткой программы на сальхове сделал «бабочку».

Евгений Семененко в прогоне произвольной программы, поставленной под музыку из «Мастера и Маргариты», прыгнул четверные сальхов и тулуп. Эти же прыжки продемонстрировал Марк Кондратюк, а Александр Самарин на разминке справился с четверным лутцем.

Напомним, контрольные прокаты в Челябинске стартуют завтра, 11 сентября. Короткая программа у мужчин начнется в 13:35 мск.

Помимо вышеназванных участников, на лед выйдут Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев. Даниил Самсонов снялся по медицинским показаниям.