Сандро Шварц поделился мнением о главном тренере «Нижнего Новгорода» Александре Кержакове.

Тренер “Динамо” заявил, что в игре нижегородцев виден четкий почерк Кержакова и отметил их качественный стартовый отрезок РПЛ. Выделил “посыл” в атаке и подключающихся крайних защитников.

“К сожалению, не знаю Кержакова лично. Но по играм «Нижнего Новгорода», он производит впечатление приятного человека”, — поделился Шварц. — “Когда мы встретимся лицом к лицу в воскресенье, Александр захочет склонить чашу весов в свою пользу, я же — в свою”

Напомним, что матч 7-го тура РПЛ “Динамо” — “Нижний Новгород” состоится 12 сентября в 19:00. По итогам 6 туров чемпионата “Динамо” набрало 13 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице.