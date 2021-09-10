Российский фигурист Евгений Семененко будет исполнять произвольную программу олимпийского сезона под музыку из «Мастера и Маргариты». Об этом сообщает журналист Анатолий Самохвалов в своем телеграм-канале.

На данный момент фигурист находится в Челябинске, где 11 и 12 сентября будет выступать на контрольных прокатах. На сегодняшней тренировке он исполнил четверные тулуп и сальхов в прогоне произвольной программы.

Ранее сообщалось, что обе программы Евгению ставит хореограф Никита Михайлов, который уже работал с фигуристами из группы Алексея Мишина.

Напомним, в прошлом сезоне Семененко сенсационно отобрался на чемпионат мира, где вместе с Михаилом Колядой завоевал для России третью олимпийскую квоту. Её будет необходимо подтвердить на турнире «Небельхорн Трофи», куда заявлен Дмитрий Алиев.