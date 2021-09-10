Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается подписать указ, позволяющий футболистам из стран красной ковидной зоны въезжать в Англию для участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Il Mattino, футболистам не придется отбывать карантин. Издание приводит в пример ситуацию с «Наполи», несколько игроков которого рисковали пропустить матч с «Лестером» в Лиге Европы, так как находились в красной зоне во время паузы на матчи сборных.

Источник утверждает, что им удастся избежать карантина. Виктор Осимхен, Амир Ррахмани и Элиф Элмас были вызваны в британское посольство в Риме для оформления въездной визы, которую также получит Давид Оспина по возвращении из национальной команды.

Напомним, что в похожей ситуации оказался петербургский «Зенит». Клубу пришлось отозвать Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы они смогли сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов. Однако ФИФА наказала клуб и отстранила игроков на пять дней. Кроме того, под вопросом участие в матче Вильмара Барриоса, который находится в сборной Колумбии.