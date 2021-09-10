На «Автодроме Монца» в Италии проходит 14-й этап Гран-при Формулы-1. В 15:30 по московскому времени стартовала первая свободная практика.

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Напомним, что гоночный уик-энд в Монце проходит в новом формате. Второй раз в сезоне состоится спринтерская гонка: сегодня в 19:00 пройдет квалификация, а завтра после второй тренировки пилоты проедут спринт.

Обладателем поула будет считаться пилот, выигравший сегодняшнюю квалификацию, но стартовая решетка на воскресную гонку будет сформирована по итогам спринта.

В составе «Альфа Ромео» вместо Кими Райкконена вновь выступит Роберт Кубица: финский гонщик по-прежнему находится в изоляции из-за коронавируса.