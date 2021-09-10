Петербургский «Зенит» узнал расписание матчей на оставшийся отрезок первой части сезона РПЛ — с 11-го по 18-й тур.

16 октября петербуржцы на выезде сыграют с «Арсеналом», затем в двух турах подряд дома примут москвичей 24 октября — «Спартак», 29 октября — «Динамо».

В ноябре «Зенит» проведет выездную встречу с «Уралом», после чего на своем поле примет «Нижний Новгород» и в Москве сыграет с ЦСКА. Еще два матча РПЛ сине-бело-голубые проведут в декабре — дома против «Ростова» и на выезде против «Динамо».

Напомним, что помимо РПЛ «Зенит» осенью будет играть на групповом этапе Лиги чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». В ноябре также пройдут два матча сборной России: с Кипром в Санкт-Петербурге и в Сплите с Хорватией.