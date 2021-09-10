Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от контрольных прокатов, которые завтра, 11 сентября, стартуют в Челябинске.

«На контрольных прокатах основная задача — выслушать всех специалистов, убрать какие-то технические огрехи. Уже было очень много ценных замечаний: кое-что подправили, кое-что — чуть позже. Но это всегда ценный опыт», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

По мнению специалиста, если у спортсменов есть какие-то травмы, им не следует выполнять слишком сложный контент — можно чем-то пожертвовать. Всё это будет обсуждаться с тренерами и специалистами из ФФККР.

Напомним, на контрольных прокатах выступят ученики Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в прошлом сезоне выигравшие чемпионат мира. В конце августа стало известно, что партнера по-прежнему беспокоят проблемы со спиной.