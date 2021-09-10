Российская фигуристка Ксения Синицына в новом сезоне будет исполнять короткую программу под «Колыбельную» Петра Чайковского.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тренера спортсменки Светлану Панову. В роли постановщика выступила Вера Арутюнян.

Произвольная программа поставлена под саундтрек из сериала «Ход королевы», хореографы — Мария Касумова и Сергей Комолов. Кроме того, над программой работала и сама Панова.

На данный момент Синицына находится в Челябинске, где в субботу и воскресенье будет выступать на контрольных прокатах сборной России.

Напомним, первую часть прошлого сезона Ксения пропустила из-за проблем со здоровьем и не была допущена к участию в финале Кубка России. Затем она выиграла турнир на призы Чайковской и Всероссийские соревнования памяти Игоря Русакова.