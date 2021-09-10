Российский фигурист, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев не выступит на турнире Nebelhorn Trophy в Германии для подтверждения третьей олимпийской квоты в мужском одиночном катании для России.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости. По информации источника, Алиев не будет выступать в Оберстдорфе, и его заменит кто-то из запасных спортсменов.

«Решение, кто именно, будет принято после контрольных прокатов в Челябинске», – сообщил источник.

Напомним, ранее Дмитрий Алиев числился в заявке на Nebelhorn Trophy на официальном сайте ISU. Запасными на этот турнир числятся такие фигуристы, как Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

Соревнования в Оберстдорфе пройдут с 22 по 25 сентября.