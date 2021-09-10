Российская фигуристка, призёр чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева будет исполнять произвольную программу в олимпийском сезоне под оперу «Турандот» Джакомо Пуччини.

О выборе музыки сообщает портал РИА Новости. Фигуристка будет катать произвольную программу под отрывок «Nessun Dorma».

В короткой программе Усачёвой заявлена песня «Never enough» из саундтрека к фильму-мюзиклу «Величайший Шоумен».

Обе программы Усачевой можно будет увидеть уже в эти выходные на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. Выступления пройдут на арене «Трактор» 11 и 12 сентября. В первый день фигуристы покажут ритм-танцы и короткие программы, во второй день — произвольные танцы и произвольные программы.