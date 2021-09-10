Российский фигурист, трёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда решил сменить музыку к короткой программе на олимпийский сезон.

По информации журналиста TeleSport Владислава Жукова, в короткой программе Михаила Коляды заявлена композиция «Памяти Карузо» в исполнении тенора Лучано Паваротти.

Ранее Михаил Коляда катал короткую программу под балет «Щелкунчик» в постановке Ильи Авербуха. Фигурист исполнил эту программу на сборах в Эстонии, после чего возникло сомнение, оставлять ли эту программу или менять ее. На контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга Коляда не исполнял короткую программу.

Новую короткую программу Михаил Коляда исполнит уже завтра, 11 сентября, на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске на арене «Трактор».