Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в рамках первой свободной практики на Гран-при Италии, 14-м этапе сезона Формулы-1.

Соревнования проходят на автодроме в городе Монца.

Результат Хэмилтона — 1 минута и 20.926 секунды на лучшем круге, в общей сложности пилот «Мерседеса» проехал 28 кругов по трассе. Второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булла» — 0.452 секунды от лучшего времени. На третьей позиции — Валттери Боттас из «Мерседеса» — 0.525 секунды.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оказался на 19-й строчке по итогам первой тренировочной сессии в Монце. Его результат — 2.519 секунды от лидера практики. Его партнёр по «Хаасу» Мик Шумахер замкнул турнирную таблицу.