Американская фигуристка, призёр чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю с большим преимуществом выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия.

Фигуристка чисто исполнила программу без элементов ультра-си: она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп во второй половине программы. За свое выступление фигуристка получила от судей 74.31 балла.

На втором месте пока идет швейцарская фигуристка Алексия Паганини с результатом в 62.14 балла. Она прыгнула двойной аксель во второй половине программы и недокрутила один прыжок в каскаде.

На третьей позиции расположилась представительница Польши Екатерина Куракова. Её результат — 61.51 балла. Фигуристка допустила четверть недокрута на тройном лутце и недокрут в полоборота в каскаде.