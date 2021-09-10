На автодроме в городе Монца сегодня, 10 сентября, состоится квалификация Гран-при Италии в рамках 14-го этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2021.

Начало квалификационных заездов назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию квалификации можно будет посмотреть здесь:

Напомним, на первой практике этого уикенда лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В тройку лучших также вошли Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Валттери Боттас из «Мерседеса». Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» занял 19-е место.

Завтра, 11 сентября, в рамках Гран-при Италии должны пройти две практики, а также спринт-квалификация — относительно новый формат соревнований, который прошел на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.