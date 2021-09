Стала известна музыка для танцев российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на новый олимпийский сезон.

Информацию об этом сообщает «Матч ТВ».

В ритм-танце фигуристы будут выступать в хип-хоп-части под Everybody by Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix, а в блюзовой — под песню «Monster» Шона Мендеса и Джастина Бибера.

В произвольном танце Степанова и Букин взяли тему «A Time For Us» от композитора Нино Рота из «Ромео и Джульетты» в исполнении Сары Алейн. Также в танце будет использован трек We Have A Map of the Piano от Mum.

Напомним, ранее Александра Степанова и Иван Букин снялись с контрольных прокатов, впервые их программы можно будет увидеть на этапах Гран-при.