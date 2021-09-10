Стало известно, кто из японских фигуристов сможет принять участие в выставочном турнире Japan Open в 2021 году, который пройдет без участия иностранных спортсменов.

Информация об этом появилась на официальном сайте турнира. Соревнования пройдут в начале октября в Токио.

Известно, что из женщин-одиночниц на турнире выступят Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, Рино Матсуке, Маи Михара и Мана Кавабе.

Также появился список участников и в мужском одиночном катании — это Шома Уно, Кейдзи Танака, Шун Сато и Кадзуки Томоно.

Отметим, список участников пока неполный, ранее сообщалось, что в турнире примут участие 12 фигуристов. Из-за коронавирусных ограничений организаторы турнира приняли решение не приглашать на соревнования фигуристов из других стран