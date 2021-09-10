Российская фигуристка, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова выбрала саундтрек к фильму «Мулан» для своей произвольной программы, которую будет исполнять в новом олимпийском сезоне.

По информации «Матч ТВ», Самодурова выбрала именно музыку из «Мулан» для произвольной программы. В короткой программе фигуристка будет кататься под песню Dua Lipa «New Rules».

В прошлом сезоне ученица Алексея Мишина стала 10-й на чемпионате России по фигурному катанию и заняла 8-е место в Финале Кубка России.

Новые программы Софьи Самодуровой для олимпийского сезона можно будет увидеть на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. Они состоятся на арене «Трактор» в выходные, 11-12 сентября.