Российский фигурист, призер чемпионата России в мужском одиночном катании Макар Игнатов выбрал музыку Петра Чайковского для новой произвольной программы, которую он будет катать в новом сезоне.

По информации «Матч ТВ», для произвольной программы был выбран Первый концерт Петра Чайковского. В короткой программе фигурист будет кататься под композицию «Iron Sky» шотландского певца Паоло Нутини.

В прошлом сезоне выбор фигуриста пал на трек группы Kaleo и на кавер на хит «Je suis Malade».

Новые программы Макара Игнатова можно будет увидеть уже в эти выходные. На 11-12 сентября запланировано проведение контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Выступления фигуристов пройдут в Челябинске на стадионе «Трактор».