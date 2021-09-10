Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Белоруссии по футболу Александр Глеб высказал мнение о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

Слова Глеба цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению игрока, Дзюба является одной из главных звезд на уровне российского чемпионата.

«На уровне Европы — нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры», — подчеркнул футболист.

По мнению Глеба, ни сборная России, ни Артем Дзюба ничем ему не запомнились на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Напомним, Артём Дзюба не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи команды в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре, когда команду возглавил новый тренер Валерий Карпин.