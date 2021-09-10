На автодроме в городе Монца стартовали квалификационные заезды в рамках очередного гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Италии.

Прямую трансляцию квалификации можно найти здесь.

Отметим, на первой практике этого уикенда лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В тройку лучших также вошли Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Валттери Боттас из «Мерседеса». Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» занял 19-е место.

Гоночный уикенд Ф-1 в Италии выделяется тем, что квалификация проводится в пятницу, и по ее результатам будут определены позиции в субботней гонке, которая получила название спринт-квалификация. Уже по итогам спринта будут определены позиции в итоговой гонке, которая состоится в воскресенье.