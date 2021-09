Стала известна информация о том, из каких именно треков будет состоять музыкальное сопровождение произвольной программы действующей чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой.

По информации РИА Новости, в произвольной программе Щербаковой использован трек «Ruska» группы Apocalyptica, саундтрек к «Мастеру и Маргарите», а также «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта в обработке скрипача Дэвида Гэрретта.

Напомним, в короткой программе Щербакова будет кататься в олимпийском сезоне под восточную композицию Кирилла Рихтера — The Song of the distant Earth.

Новые программы полностью можно будет увидеть на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые состоятся 11-12 сентября в Челябинске на арене «Трактор».