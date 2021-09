Российский фигурист, ученик группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов выбрал музыку Сергея Рахманинова для своей новой короткой программы, которую будет катать в олимпийском сезоне.

Информация о музыке для программ появилась на официальном сайте ISU в профиле Самсонова.

Для своей короткой программы фигурист выбрал «Prelude in C Sharp Minor (Op. 3 No. 2)» от Рахманинова. В произвольной программе фигурист будет кататься под две песни — «I Love You» от Woodkid и «Come Together» от группы The Beatles.

По медицинским показаниям Даниил Самсонов не сможет выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. Выступления фигуристов будут проходить 11-12 сентября на арене «Трактор».