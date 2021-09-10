Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу против «Фиорентины».

В официальном «Твиттере» клуба был опубликован список игроков, которые смогут принять участие в матче Серии А после международного перерыва, и Миранчук оказался в их числе.

В заявку «Фиорентины» на эту игру попал российский нападающий Александр Кокорин. Он сможет выйти на поле в этом матче в составе своей команды.

Игра «Аталанта» — «Фиорентина» состоится завтра, 11 сентября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». После первых двух туров команды соседствуют в турнирной таблице на 9-й и 10-й строчках: у «Аталанты» — 4 очка (победа и ничья), у «Фиорентины» — 3 очка (победа и поражение).