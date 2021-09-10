Азербайджанский фигурист, ученик Сергея Розанова Владимир Литвинцев лидирует по итогам короткой программы на турнире серии ISU Challenger — Lombardia Trophy.

Фигурист исполнил короткую программу с четверным тулупом без падений, но получил один штрафной балл за перекат по времени. На счету спортсмена 80.83 балла.

На втором месте располагается представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, он набрал за прокат 80.54 балла. Фигурист с ошибкой исполнил четверной тулуп и допустил помарку на тройном акселе.

Третье место пока занимает еще один француз Ромен Понсар с результатом в 78.23 балла, допустивший падение на тройном акселе.

Четвертым идет представитель Грузии, ученик группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. Этот фигурист сделал бабочку на квад-тулупе в каскаде и помарку на выезде с четверного сальхова. Результат Квителашвили — 76.52 балла.