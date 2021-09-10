На автодроме в Монце завершилась квалификация 14-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии.

Лучший результат в квалификации показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас — 1:19.555. На 0,096 секунды от него отстал партнёр по команде Льюис Хэмилтон, финишировавший со вторым результатом. На третьем месте расположился Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — отставание в 0,411 секунды.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин остался на 20-й строчке и не сумел пробиться ни в один из следующих сегментов квалификации. Его отставание составило более 2,5 секунд на лучшем круге.

Отметим, Гран-при Италии в этом году проходит в новом формате со спринт-квалификацией. Именно места на спринт были распределены в сегодняшних квалификационных заездах.