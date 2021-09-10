Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о предстоящих контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Слова Гербольдт цитирует портал «Чемпионат».

По словам фигуристки, вряд ли у кого-то будет стопроцентная готовность, поскольку все спортсмены подводятся к чемпионату России и Олимпиаде.

«Контрольные прокаты — это показ программ, корректировка недочетов. Так как давно не было соревнований, то какие-то выводы из этого будут сделаны», — отметила Гербольдт, добавив, что сама бы не стала выполнять на контрольных прокатах программы с максимальной сложностью.

По словам Гербольдт, сложно судить относительно выбора музыки, поскольку тренер лучше знает, что подходит спортсмену. «Никто не будет экспериментировать в олимпийский сезон. Девочки взрослеют и берут более сложные композиции. Видимо, Александра Трусова доросла до образа Фриды Кало», — добавила Гербольдт.