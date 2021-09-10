Стало известно, под какую музыку в олимпийском сезоне будет выступать российская танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Информация об этом появилась в профиле пары на официальном сайте ISU.

В ритм-танце, темой для которого стали хип-хоп и блюз, пара выступит под треки «Boom Boom Pow» от

группы The Black Eyed Peas и «Bom Bidi Bom»от Nick Jonas и Nicki Minaj (саундтрек из фильма «На 50 оттенков темнее»).

В произвольном танце пара сохранила программу под «Мулен Руж». Фигуристы показали ее в прошлом сезоне всего один раз — на Финале Кубка России. В танце соединяются треки «Танго Роксанны» и «Your Song».

Напомним, Диана Дэвис и Глеб Смолкин с сезона-2021/22 будут выступать по взрослым. Они примут участие в контрольных прокатах сборной России в Челябинске 11-12 сентября.