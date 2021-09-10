Французский защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди сегодня предстал перед судом по делу об обвинении в нескольких эпизодах изнасилования.

Информацию о заседании сообщает BBC Sport. Футболист обвиняется в четырёх эпизодах изнасилования, а также одном эпизоде насилия на сексуальной почве. Пострадавшими выступили три женщины, сами эпизоды относятся к временному промежутку с октября 2020 года по август 2021 года.

Отмечено, что Менди не подал на заседании никаких заявлений. В следующий раз суд выслушает обвиняемого 15 ноября. Также по этим обвинениям на заседании выступил 40-летний Луи Саа Маттури.

Отмечается, что судебное заседание по этому делу состоится 24 января 2022 года, а до этого обвиняемые будут находиться под стражей.