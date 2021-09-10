Стало известно, как распределились российские фигуристки по двум разминкам на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Информация о распределении спортсменов по разминкам появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Откроет первую разминку Майя Хромых, затем выступят Елизавета Нугуманова и Дарья Усачева. Также в первой разминке свои программы представят Софья Самодурова и Ксения Синицына.

Вторую разминку откроет Анна Щербакова, следом за ней выступят Алена Косторная и Александра Трусова. После этого на лед выйдет Елизавета Туктамышева, а закрывать выступления девушек будет Камила Валиева.

Начало короткой программы у девушек на контрольных прокатах в Челябинске назначено на 15:50 по московскому времени.