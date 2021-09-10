Стало известно, в каком порядке будут выступать фигуристы-одиночники в короткой программе в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Челябинске.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В первой разминке выступят Пётр Гуменник, Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Вторую разминку откроет выступление Михаила Коляды, после чего короткие программы покажут Евгений Семененко и Макар Игнатов. Затем на лед выйдет Марк Кондратюк, а закрывать выступления будет Дмитрий Алиев.

Старт выступления мужчин с короткими программами назначен на 13:25 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 11-12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске.