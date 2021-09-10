Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов высказался о мнении президента Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.

Слова Милонова цитирует портал «Матч ТВ». Депутат отметил, что у него аналогичная позиция, и легионеров в чемпионате должно быть меньше, хотя клубы хотят больше зарабатывать и выступают за отмену лимита.

По словам Милонова, он бы сократил количество легионеров до минимума, а затем и вовсе до нуля.

«Те, кто расценивают футбол не как спорт, а как бизнес, конечно, нуждаются в максимальном шоу. Они скоро возьмут туда и Моргенштерна, и Даню Милохина», — отметил Милонов, добавив, что россияне должны играть в футбол в своей стране.

«Каждый легионер – это минус один наш спортсмен, который мог бы играть и показывать результат. Легионеры занимают места наших, они – гастарбайтеры, но при этом очень высокооплачиваемые и блатные», — заключил Милонов.