Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева высказалась о грядущих контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске.

В интервью Первому каналу фигуристка призналась, что волнуется.

«Для меня каждый выход на лед нервный, поэтому и контрольные прокаты – это как еще одни соревнования. Не смогу прыгнуть выше головы, наверное, но постараюсь делать то, что я делаю на тренировках», — сказала Валиева.

Напомним, в короткой программе Валиева будет закрывать вторую разминку. Её новая коротка программа поставлена под музыку Кирилла Рихтера In Memoriam.

Старт выступлений женщин с короткими программами назначен на 15:50 по московскому времени. Выступления пройдут 11-12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске.