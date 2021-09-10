Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин избежал штрафа за инцидент с болидом «Альфа Ромео» в квалификации Гран-при Италии Формулы-1.

Как сообщается на официальном сайте FIA, Мазепина не стали наказывать за то, что он помешал пилоту «Альфа Ромео» Роберту Кубице проехать быстрый круг. Российский пилот двигался значительно медленнее, чем это было нужно. Пилот объяснил это тем, что не мог ехать быстрее из-за соперников, которые располагались перед ним и также двигались с невысокой скоростью.

После изучения повторов инцидента судьи не стали выписывать Мазепину штраф.

За действия на пит—лейн команды «Астон Мартин и «Альпин» выплатят по 5 тысяч евро: стюарды заметили одновременный выпуск нескольких машин из боксов.