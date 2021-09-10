Российская фигуристка, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о предстоящих контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске.

«Я всегда стараюсь делать все на свой максимум, так что всегда буду показывать максимум своих возможностей», — заявила Щербакова в сюжете Первого канала.

Также фигуристка отметила, что хотелось бы показать зрителям новые программы, подготовленные к олимпийскому сезону, и удивить их.

Анна Щербакова будет выступать во второй разминке в короткой программе на контрольных прокатах. Она будет открывать выступления второй пятерки. Старт женской короткой программы назначен на 15:50 по московскому времени.

Напомним, контрольные прокаты сборной России пройдут 11-12 сентября в Челябинске.