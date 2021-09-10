Российская фигуристка, чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о своих программах, поставленных для сезона-2021/22.

Слова фигуристки прозвучали в эфире Первого канала.

«Не буду лгать, что там нет абсолютно никакой провокации, но очень красивая программа. Мне безумно нравится. Она такая зажигательная», — отметила Туктамышева, добавив, что зрители все совсем скоро увидят.

Также фигуристка подчеркнула, что по её ощущениям это олимпийские программы.

Напомним, Елизавета Туктамышева будет выступать предпоследней во второй разминке на контрольных прокатах сборной России. Выступления в женской короткой программе состоятся завтра, 11 сентября, в 15:50 по московскому времени. Мероприятие пройдет на арене «Трактор» в Челябинске.