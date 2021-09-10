Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков заняли 5-е место на турнире John Nicks Pairs Challenge в Нью-Йорке.

По итогам короткой программы пара шла пятой (62,51 балла, недокрут на тройном тулупе), в произвольной программе показала четвертый результат, но не смогла подняться на строчку выше. Итоговый результат пары — 174,62 балла.

Первое место на соревнованиях пар занял дуэт из США Алекса Книрим/Брендон Фрейзер с результатом в 212,55 балла. Вторыми стали еще одни американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (сумма баллов — 196,69). Третье место также у американской пары Одри Лу/Миша Митрофанов, их результат — 195,20 балла.

Из-за участия в этом турнире фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России, который пройдут 11-12 сентября в Челябинске.