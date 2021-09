Стало известно, под какие именно композиции будет катать произвольную программу в олимпийском сезоне двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Информация об этом появилась на официальном сайте ISU в профиле фигуристки.

Трусова будет исполнять постановку под саундтреки из фильма «Круэлла». В программу вошли такие музыкальные композиции, как «Call Me Cruella» от группы Florence + The Machine, «The True Story of Cruella’s Birth» от Nicholas Britell и «I Wanna Be Your Dog» от John McCrea.

Короткая программа фигуристки включает композиции из саундтрека к фильму «Фрида».

Новую произвольную программу Александры Трусовой можно будет увидеть в воскресенье, 12 сентября, на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.