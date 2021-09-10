Главные новости с ледовых катков, автодромов, теннисных кортов и стадионов — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport за 10 сентября:

Боттас выиграл квалификацию на Гран-при Италии, Мазепин — последний

На автодроме в Монце прошла квалификация 14-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Италии. Лучший результат в квалификации показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас — 1:19.555. На 0,096 секунды от него отстал партнёр по команде Льюис Хэмилтон, финишировавший со вторым результатом. На третьем месте расположился Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — отставание в 0,411 секунды. Российский пилот «Хаасв» Никита Мазепин остался на 20-й строчке.

Косторная прыгнула тройной аксель на тренировке перед контрольными прокатами

Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная успешно исполнила тройной аксель на тренировке перед контрольными прокатами. Фигуристка восстановила после возвращения в группу Этери Тутберидзе. Видео с исполнением элемента на катке в «Хрустальном» было включено в сюжет Первого канала о новых коротких программах учениц Тутберидзе.

СМИ: Алиев не выступит на Nebelhorn Trophy. Его заменит кто-то из запасных

Российский фигурист, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев не выступит на турнире Nebelhorn Trophy в Германии для подтверждения третьей олимпийской квоты в мужском одиночном катании для России. По информации источника РИА Новости, Алиев не будет выступать в Оберстдорфе, и его заменит кто-то из запасных спортсменов.

Американка Лю с огромным преимуществом выиграла короткую программу на Lombardia Trophy

Американская фигуристка, призёр чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю с большим преимуществом выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. За своё выступление фигуристка получила от судей 74.31 балла. На втором месте пока идёт швейцарская фигуристка Алексия Паганини с результатом в 62.14 балла. На третьей позиции расположилась представительница Польши Екатерина Куракова. Её результат — 61.51 балла.

Ученик Розанова Литвинцев выиграл короткую программу на Lombardia Trophy

Азербайджанский фигурист, ученик Сергея Розанова Владимир Литвинцев лидирует по итогам короткой программы на турнире серии ISU Challenger — Lombardia Trophy. Фигурист исполнил короткую программу с четверным тулупом без падений, но получил один штрафной балл за перекат по времени. На счету спортсмена 80.83 балла. На втором месте располагается представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, он набрал за прокат 80.54 балла. Третье место пока занимает ещё один француз Ромен Понсар с результатом в 78.23 балла.

Россия разгромила Германию на Кубке Легенд, Погребняк забил 5 мячей

Сборная России со счетом 10:4 обыграла команду Германии в матче Кубка Легенд. Пять голов в составе российской команды забил Павел Погребняк, ещё по разе отличились Егор Титов, Олег Карнаухов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Аленичев и Константин Головской.

На матчах “Зенита” ожидается 30% заполнение трибун

Соглашение между ФК “Зенит” и правительством Санкт-Петербурга было достигнуто. Роспотребнадзор дал согласие на 30% заполнение трибун от общей вместимости стадиона на игры с ФК “Ахмат”, ФК “Крылья Советов” и ФК “Мальмё”. Обязательным условием посещения матча наряду с билетом или абонементом станет наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию болельщика от коронавируса или или перенесённое им ранее заболевание.

18-летняя Радукану вышла в финал US Open, где сыграет с 19-летней Фернандес

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно вышла в финал Открытого чемпионата США, обыграв в полуфинале Марию Саккари из Греции. Игра завершилась со счётом 6:1, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут .В матче за титул Радукану, занимающая 150-е место в рейтинге WTA, встретится с 19-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес.