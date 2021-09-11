На автодроме в Монце сегодня, 11 сентября, продолжается гоночный уикенд Гран-при Италии, 14-го этапа чемпионата Формулы-1.

На 13:00 по московскому времени запланирован старт второй сессии свободных заездов. В первой сессии накануне лучше всех себя проявил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

В 17:30 по московскому времени стартует спринт-квалификация, новый формат для Формулы-1. В квалификации накануне лучший результат показал болид «Мерседеса» под управлением Валттери Боттаса. Второе место — у Льюиса Хэмилтона, третье у Макса Ферстаппена. В пятничной квалификации определлялись позиции для спринта, а уже по итогам спринта будут распределены позиции на стартовой решетке итоговой гонки.

В похожем формате проходил в этом сезоне Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.