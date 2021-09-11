Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Спортсмены провели на корте 2 часа 6 минут. За это время Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — пять из пяти. Оже-Альяссим записал на свой счет четыре эйса, десять раз ошибся на подаче и сделал один брейк.

В финале Медведев, посеянный под вторым номером, встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В полуфинале серб в пяти сетах одолел Александра Зверева. Решающий матч состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 23:00 мск.