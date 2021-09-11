Главный тренер «Ростова» Юрий Семин оценил граффити, которое появилось в Орле рядом с футбольным стадионом в Лужках.

«Дорогие друзья! Большое спасибо! Приеду — увидимся!» — написал Семин на своей странице в «Инстаграме».

Семья Семина переехала в Орел, когда Юрию было три года. В 2005 ему было присвоено звание почетного гражданина города.

Напомним, о подписании контракта Семина с «Ростовом» стало известно 4 августа. Соглашение рассчитано на два сезона. Последним местом работы тренера был московский «Локомотив». В прошлом году клуб не продлил контракт с Семиным, взяв на его место Марко Николича.

В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.