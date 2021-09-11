Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США. Это будет второй раз в нынешнем сезоне, когда спортсмены встретятся в решающем матче турнира «Большого шлема».

В феврале 2021 года Медведев и Джокович играли друг с другом в финале Australian Open, тогда серб одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Напомним, в полуфинале US Open Медведев одолел канадца Феликса Оже-Альяссима, посеянного под 12-м номером. Встреча продолжалась чуть больше двух часов и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Джокович 3,5 часа бился с немцем Александром Зверевым и победил в пяти сетах — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Финал US Open состоится в воскресенье, 12 сентября, и начнется в 23:00 мск.