«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Аналитики букмекерских контор оценили шансы сине-бело-голубых сохранить лидерство в турнирной таблице после предстоящего матча.

Несмотря на то, что «Зенит» столкнулся с кадровыми потерями, именно он считается фаворитом встречи. Поставить на сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.43. Если победит «Ахмат», сыграет ставка за 8.40. Ничья оценивается коэффициентом 5.45.

Напомним, что помочь «Зениту» не смогут четыре игрока: полузащитники Малком и Клаудиньо отстранены по решению ФИФА, Вильмар Барриос еще не вернулся из сборной Колумбии, а Магомед Оздоев продолжает восстанавливаться после травмы.

Игра состоится сегодня, 11 сентября, на «Газпром Арене» в Петербурге, начало — в 16:30 мск.