Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко отреагировал на слухи о его возможном переходе в «Зенит». По словам футболиста, он не следит за новостями о себе.

«В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всё равно новости доносятся, но я не обращаю внимания. Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»? Это была утка, конечно. Несовместимо с реальностью», — цитирует Максименко «Чемпионат».

Напомним, 23-летний Максименко выступал за «Спартак» на молодежном уровне. В 2016-м году он дебютировал за «Спартак-2» в ФНЛ, а в сентябре 2017 года попал в заявку основной команды на Лигу чемпионов.

С 2017 по 2021 год выступал за молодежную сборную России. Минувшим летом был вызван в расположение взрослой национальной команды для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022, но на поле не вышел.